Туристам рассказали о страховых выплатах

В путешествиях нередко случаются ЧП. Бывает, что у пострадавших возникают проблемы со страховыми компаниями.

По данным нескольких крупных компаний, чаще туристы обращаются из-за несерьезных травм и отравлений. В некоторых случаях будет достаточно базовой страховки. По статистке турагентов, такую обычно и покупают, отправляясь в путешествие, потому что без нее не пустят за границу.

Подробнее о том, чем расширенная страховка отличается и базовой и в каких случаях положены страховые выплаты, – в эфире телеканала Москва 24.