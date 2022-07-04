Российским туристам рассказали, можно ли еще купить летние путевки по доступной цене

Курортный сезон, за который в этом году переживала вся туриндустрия, проходит успешно. На южных пляжах и в отелях практически нет свободных мест.

Как изменились цены на отдых? Какие курорты загружены больше всего и как это повлияло на цены? Можно ли еще купить билеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24