Туристам рассказали, можно ли еще купить летние путевки по доступной цене

Отпуск этим летом испытал туристов на прочность. Например, в Египте две туристки погибли после встречи с акулой, в Анапе случилось нашествие божьих коровок.

Кроме того, самолеты на юг России все еще не возобновили рейсы. Исключение – Сочи. Гигантские заторы зафиксировали в направлении Черного моря. При этом чаще туристы стали жаловаться на плохой сервис и высокие цены.

Где безопасно отдыхать? Можно ли еще купить летний тур по доступной цене? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.