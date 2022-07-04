Туристам рассказали, можно ли еще купить туры по доступной цене

Отпуск этим летом для туристов больше напоминает миссию на выживание. Например, в Египте две туристки погибли после встречи с акулой. А в Анапе случилось нашествие божьих коровок.

Кроме того, самолеты на юг России все еще не летают. Исключение – Сочи. Но там сейчас толпы отдыхающих. Гигантские заторы фиксируются в направлении Черного моря. При этом все чаще туристы жалуются на плохой сервис и высокие цены.

Где безопасно отдыхать? Можно ли еще купить тур по доступной цене? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.