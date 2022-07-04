Спрос зафиксирован на отдых в Сочи. Заполненность отелей максимальная, на пляжах также достаточно людно. При этом цены в курортном городе подскочили на 15–20%.

Сколько в высокий сезон стоят сочинские шезлонги, пахлава и скутер? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.