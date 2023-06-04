Геленджик планирует принять около 4 млн туристов за лето

Летний сезон только начался, а в Геленджике уже очень тесно. На городской набережной многолюдно как днем, так и ночью. Там к новому сезону отремонтировали променад.

Кроме пляжа, в регионе есть еще предгорье и горы, что и создает такую оживленную обстановку, говорят эксперты. За лето Геленджик планирует принять около четырех миллионов туристов. Но места в отелях в Краснодарском крае найти еще можно. По оценкам экспертов, на июнь раскуплено около 70% номеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.