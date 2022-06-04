Мексика начала на украинском языке отказывать россиянам в визах

Россияне, которые попытались подать онлайн-заявку на визу в Мексику получили отказ на украинском языке. На сайте посольства после указания гражданства РФ высвечивается объявление о том, что запрос не обработан, и предлагается обратиться в мексиканское консульство для прояснения вопроса.

МИД Мексики ситуацию пока не прокомментировал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

