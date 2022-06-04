Туркомпании начали предлагать россиянам оформление шенгенских виз

Москвичи потянулись в Европу. Оформление виз в страны шенгена начали предлагать туркомпании. Визы россиянам выдают многие европейские страны: от Австрии до Словении. Быстрее остальных шенген оформляет Греция – всего около недели.

Какие сложности могут возникнуть с получением? И как часто отказывают россиянам в выдаче разрешений на въезд? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

