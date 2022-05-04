Сочи стал лидером по количеству туристов на майские праздники

Лидером по количеству туристов на майские праздники стал город Сочи. Прямые рейсы из многих городов, удобное размещение и теплая погода привлекли тысячи россиян.

Из-за этого в городе сразу выстроились очереди и заторы на дорогах. Какие еще направления пользуются популярностью?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.