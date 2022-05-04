Северный Кавказ впервые вошел в пятерку самых популярных у туристов регионов РФ

Северный Кавказ в 2022 году впервые вошел в пятерку самых продаваемых туристических направлений в России. Путешественников привлекают природа, вкусная кухня и доступные цены.

На фоне повышенного спроса туроператоры также впервые подготовили чартерную программу в Грозный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.