В период майских праздников россияне отправились на южные курорты автобусами и поездами

Россияне на майские праздники пересели на поезда и автобусы. На многих южных курортах закрыты аэропорты, добираться приходится долго и билетов не всегда хватает. Поэтому в лидерах спроса Сочи, туда летают самолеты. Правда, из-за закрытого неба путь тоже удлинился. Есть и другие проблемы – толпы народу, очереди и завышенные цены.

О том, куда еще едут на майские туристы, есть ли свободные места в отелях и гостиницах, и во сколько обойдется отдых, – в эфире телеканала Москва 24.