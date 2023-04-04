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04 апреля, 19:45

Туризм

КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

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Китай планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломаты подчеркнули, что пока там еще не принимают заявления на визы, но уже идут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества. После запуска визовых центров процесс оформления документов должен ускориться.

В конце марта власти КНР разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп. Россияне в данный момент могут подавать заявления на все типы виз в Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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