В Италию решили впускать привитых "Спутником V" туристов

Власти Италии смягчили ограничения для туристов, привитых непризнанными в Евросоюзе вакцинами, в том числе "Спутником V".

Теперь путешественники могут посещать места, вход в которые разрешен лишь при наличии сертификата о вакцинации, по результатам теста на коронавирус. Это позволит туристам заселяться в отели, передвигаться на общественном транспорте, а также входить в музеи, театры, бары и рестораны.

Приниматься будут результаты ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус, сделанных не позднее 48 и 72 часов назад. Однако в ВОЗ рассказали, что нет никаких оснований полагать, что на "Омикроне" пандемия завершится, и на его место не придет штамм хуже.

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