04 января, 19:15

Новогодний ажиотаж охватил центр Москвы

Центр Москвы охвачен настоящим новогодним ажиотажем. Туристы со всей страны и мира съезжаются, чтобы увидеть праздничную столицу. Огромные очереди выстроились у киосков с мороженым в ГУМе, на Красной площади и у декораций Большого театра.

Несмотря на плотные потоки людей и долгое ожидание, настроение у гостей праздничное. Посещение Красной площади, Арбата, ВДНХ и ледовых шоу входит в обязательную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

