Москвичам рассказали о стоимости поездки в Зарайск

Новогодние каникулы – отличное время для путешествий. Одно из возможных направлений – подмосковный Зарайск.

Корреспондент канала Москва 24 узнала, что там можно посмотреть, где остановиться, и во сколько обойдется такой отдых. Об этом – в сюжете.