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03 декабря, 07:45

Туризм

Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику

Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику

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Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику. Местные пограничники отказывают им во въезде в страну, несмотря на оплаченные туры, брони отелей и обратные билеты. Причем решение о депортации путешественникам не объясняют.

По данным турагентств, отпуск срывается примерно у каждого десятого туриста из РФ. В связи с этим операторы составили коллективное обращение к послу Мексики в России. Документ подписали владельцы четырнадцати компаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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