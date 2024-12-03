Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику. Местные пограничники отказывают им во въезде в страну, несмотря на оплаченные туры, брони отелей и обратные билеты. Причем решение о депортации путешественникам не объясняют.

По данным турагентств, отпуск срывается примерно у каждого десятого туриста из РФ. В связи с этим операторы составили коллективное обращение к послу Мексики в России. Документ подписали владельцы четырнадцати компаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.