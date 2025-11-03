Туристы смогут посетить круглогодичные пляжи в Геленджике

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 09:30

В южных регионах России по-прежнему тепло. В Геленджике на данный момент установилась температура около 20 градусов. Зимой на курорте будут работать 18 пляжей. Кабинки для переодевания там установят с подогревом.

Курорт Краснодарского края привлекает туристов не только круглогодичными пляжами, но и современной набережной. Она считается самой протяженной в мире: от Тонкого мыса до Толстого – 14 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

