Туристы смогут посетить круглогодичные пляжи в Геленджике

В южных регионах России по-прежнему тепло. В Геленджике на данный момент установилась температура около 20 градусов. Зимой на курорте будут работать 18 пляжей. Кабинки для переодевания там установят с подогревом.

Курорт Краснодарского края привлекает туристов не только круглогодичными пляжами, но и современной набережной. Она считается самой протяженной в мире: от Тонкого мыса до Толстого – 14 километров.

