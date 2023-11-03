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Новости

03 ноября, 22:30

Туризм

Комитет по туризму рассказал об уровне бронирований номеров в Москве на Новый год

Комитет по туризму рассказал об уровне бронирований номеров в Москве на Новый год

Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

Столица стала самым популярным городом у туристов в ноябре

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Москва стала самым популярным городом для туристов в ноябре

Москва стала самым популярным направлением для отдыха на ноябрьские праздники

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября

Уровень бронирований номеров в гостиницах Москвы на новогодние праздники уже приближается к 50%. Это данные городского комитета по туризму. Известно, что среди гостей столицы будет много иностранных туристов из Индонезии, Вьетнама, Арабских Эмиратов и других стран.

Кроме того, Москва также стала самым популярным в России городом на ноябрьские выходные. Как и чем столица привлекает туристов?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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