Комитет по туризму рассказал об уровне бронирований номеров в Москве на Новый год

Уровень бронирований номеров в гостиницах Москвы на новогодние праздники уже приближается к 50%. Это данные городского комитета по туризму. Известно, что среди гостей столицы будет много иностранных туристов из Индонезии, Вьетнама, Арабских Эмиратов и других стран.

Кроме того, Москва также стала самым популярным в России городом на ноябрьские выходные. Как и чем столица привлекает туристов?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.