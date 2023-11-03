Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В конце октября уровень бронирований отелей Москвы на новогодние праздники составлял 45%. Таковые данные комитета по туризму.

Около станции метро "Марьино" демонтировали почти 400 квадратных метров незаконных строений. Об этом рассказала госинспекция по недвижимости.

В Москву вернулись редкие животные, которые несколько лет считались исчезнувшими. Об этом рассказал Сергей Собянин.