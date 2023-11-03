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Новости

03 ноября, 18:30

Город

Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

Столица стала самым популярным городом у туристов в ноябре

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Москва стала самым популярным городом для туристов в ноябре

Москва стала самым популярным направлением для отдыха на ноябрьские праздники

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября

"Деньги 24": новогодние путешествия по РФ в этом году будут на 10–30% дороже

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В конце октября уровень бронирований отелей Москвы на новогодние праздники составлял 45%. Таковые данные комитета по туризму.

Около станции метро "Марьино" демонтировали почти 400 квадратных метров незаконных строений. Об этом рассказала госинспекция по недвижимости.

В Москву вернулись редкие животные, которые несколько лет считались исчезнувшими. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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