Москва стала самым популярным направлением для отдыха на ноябрьские праздники

Москва стала самым популярным направлением на ноябрьские праздники. Почти 23% россиян, решивших поехать на отдых, выбрали столицу. Исследование провел сайт бронирования отелей и покупки билетов.

На втором месте – Санкт-Петербург. Там планируют провести три выходных дня 17% опрошенных. Далее в рейтинге идут Сочи, Казань, Калининград.

Из зарубежных городов россияне предпочли для трехдневного отдыха Стамбул, Дубай, Бангкок, Минск и Паттайю. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.