Несколько часов простояли в очереди горожане у посольства Японии в Москве. В этом году спрос на осенние туры в эту страну вырос на 30%.

Представители туристической отрасли говорят, что дело в простоте оформления визы. Ее делают всего за несколько дней, однако в очереди на подачу документов придется потратить немало времени. По словам туроператоров, сейчас туристы уже бронируют туры на новогодние поездки, а также на время цветения сакуры весной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.