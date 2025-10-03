Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 19:15

Туризм

Несколько часов простояли в очереди горожане у посольства Японии в Москве

Несколько часов простояли в очереди горожане у посольства Японии в Москве

Спрос на осенние туры в Японию вырос на 30%

Спрос на Вьетнам вырос у москвичей с началом зимнего сезона

Очереди за визами выстроились у посольства Японии в Москве

Несколько африканских стран планируют отменить визы для россиян

В МВД сообщили о новых правилах выезда детей за границу

Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Несколько часов простояли в очереди горожане у посольства Японии в Москве. В этом году спрос на осенние туры в эту страну вырос на 30%.

Представители туристической отрасли говорят, что дело в простоте оформления визы. Ее делают всего за несколько дней, однако в очереди на подачу документов придется потратить немало времени. По словам туроператоров, сейчас туристы уже бронируют туры на новогодние поездки, а также на время цветения сакуры весной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика