Спрос на осенние туры в Японию вырос на 30%
Московские туристы выстраиваются в многочасовые очереди у посольства Японии для оформления виз. В этом году желающих посетить страну стало значительно больше – спрос только на осенние туры вырос на 30%.
Представители туриндустрии объясняют этот ажиотаж простотой оформления визы, которую делают за несколько дней. Однако сама процедура подачи документов теперь требует значительных временных затрат.
