Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 16:15

Туризм

Спрос на осенние туры в Японию вырос на 30%

Спрос на осенние туры в Японию вырос на 30%

Спрос на Вьетнам вырос у москвичей с началом зимнего сезона

Очереди за визами выстроились у посольства Японии в Москве

Несколько африканских стран планируют отменить визы для россиян

В МВД сообщили о новых правилах выезда детей за границу

Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Аудиогиды запустили на маршрутах общественного транспорта в Москве

Московские туристы выстраиваются в многочасовые очереди у посольства Японии для оформления виз. В этом году желающих посетить страну стало значительно больше – спрос только на осенние туры вырос на 30%.

Представители туриндустрии объясняют этот ажиотаж простотой оформления визы, которую делают за несколько дней. Однако сама процедура подачи документов теперь требует значительных временных затрат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика