03 октября, 11:15

Туризм

Очереди за визами выстроились у посольства Японии в Москве

Очереди за визами выстроились у посольства Японии в Москве

Несколько африканских стран планируют отменить визы для россиян

В МВД сообщили о новых правилах выезда детей за границу

Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Аудиогиды запустили на маршрутах общественного транспорта в Москве

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы

Посольство Японии ввело неприемные дни для российских туристов

У посольства Японии в Москве выстроились очереди из россиян, желающих получить визы для осенних поездок. Популярность страны объясняется удобной визовой политикой – документы оформляются всего за несколько дней.

Основными поводами для посещения Японии в октябре стали завершение сезона дождей, гастрономический фестиваль "Праздник урожая" и начало сезона любования осенней листвой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

