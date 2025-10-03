Очереди за визами выстроились у посольства Японии в Москве

У посольства Японии в Москве выстроились очереди из россиян, желающих получить визы для осенних поездок. Популярность страны объясняется удобной визовой политикой – документы оформляются всего за несколько дней.

Основными поводами для посещения Японии в октябре стали завершение сезона дождей, гастрономический фестиваль "Праздник урожая" и начало сезона любования осенней листвой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.