Авиакомпании и отели РФ выразили готовность пойти навстречу мобилизованным.

Однако с зарубежными турами все по-другому. Поэтому Ростуризм уже направил обращения туроператорам, чтобы по максимуму исключить удержания расходов за путевки для мобилизованных.

Как объясняют в турагентствах, скорее всего, часть денег будут отдавать из своего кармана, так как далеко не все зарубежные отели и перевозчики пойдут навстречу и вернут полностью всю сумму, что была внесена раньше.

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