Китай введет безвизовый режим для россиян с 15 сентября
Китай с 15 сентября введет для россиян с обычным загранпаспортом безвизовый режим. Это относится к поездкам до 30 дней. Пробная безвизовая политика будет действовать в течение года.
Эксперты считают, что новые правила въезда уберут одни из самых серьезных барьеров при путешествии – стоимость и сложность оформления визы. Это особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха.
