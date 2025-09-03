Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 сентября, 07:15

Туризм

Китай введет безвизовый режим для россиян с 15 сентября

Китай введет безвизовый режим для россиян с 15 сентября

Китай с 15 сентября введет для россиян с обычным загранпаспортом безвизовый режим. Это относится к поездкам до 30 дней. Пробная безвизовая политика будет действовать в течение года.

Эксперты считают, что новые правила въезда уберут одни из самых серьезных барьеров при путешествии – стоимость и сложность оформления визы. Это особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха.

