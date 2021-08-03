Москвичам рассказали, какую страховку лучше оформлять для поездки за границу

Накануне в Турции случилась авария, в которой пострадали российские туристы. Автобус, который перевозил в аэропорт более 20 жителей Самарской области, перевернулся в Анталье. В итоге погибли три человека, еще пять находятся в тяжелом состоянии.

Выплаты компенсаций осуществляет "РЕСО-Гарантия". О том, на что могут рассчитывать пострадавшие и родственники жертв ДТП, а также какую страховку лучше всего оформлять перед выездом за рубеж, рассказала в эфире телеканала Москва 24 гендиректора по маркетингу страховой компании Игорь Иванов.

