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03 июля, 22:15

Туризм

Россияне массово едут в отпуск в Крым вместо Анапы

Россияне массово едут в отпуск в Крым вместо Анапы

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На закрытых пляжах Анапы сохраняется превышение допустимой концентрации вредных веществ в воде и грунте. В связи с этим многие россияне изменили планы и поехали отдыхать на побережье Крыма.

В топ-3 самых популярных курортов полуострова летом вошли Ялта, Алушта и Гурзуф. Их выбирают 50% путешественников. 25% предпочли западное побережье – Евпаторию и Саки, а на восточное отправились 15% отдыхающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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