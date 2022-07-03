Речные круизы у россиян пришли на смену пляжному отдыху. Так, только из Москвы уже обкатали более сотни маршрутов. В отпуск на воде планируют отправиться около 700 тысяч пассажиров.

Шестидневный круиз по городам Золотого кольца России обойдется в 60 тысяч рублей на одного пассажира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.