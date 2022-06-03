Отели Marriott продолжат работать в РФ – Ростуризм

Отели Marriott продолжат работать в России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. При этом она отметила, что в настоящее время открываются дополнительные возможности для российских отельных сетей.

По словам Догузовой, власти сосредоточатся на поддержке и развитии российских сетей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.