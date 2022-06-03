В АТОР назвали популярную страну для оформления карт Visa и Mastercard

В Ассоциации туроператоров России рассказали о направлениях карточного туризма. Россияне летают за картами Visa и Mastercard в основном в Армению и Узбекистан. Также отмечают Белоруссию или Сербию.

Успех Армении и Узбекистана объясняется тем, что они хорошо известны российским туристам, которые стараются совместить поездку за банковской картой с экскурсиями. Кроме того, в эти страны есть прямые рейсы из Москвы и многих крупных городов.

Что касается других стран ближнего зарубежья, то их требования для нерезидентов оказались более жесткими, сроки оформления карт – более длительными, а компаний-партнеров – меньше.

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