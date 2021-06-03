Турция упростила правила въезда для привитых туристов

Турция упростила правила въезда для россиян. Привитым от коронавируса теперь не нужна справка с отрицательным ПЦР-тестом. Достаточно сертификата о вакцинации или справки об антителах.

Детям до шести лет эти бумаги не нужны. При въезде в страну туристов могут выборочно тестировать на коронавирус. Если результат будет положительным, то отправят на лечение.

Самые жесткие требования сохраняются к тем, кто приезжает из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.