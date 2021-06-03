Москвичам рассказали об аренде дачи в Михалеве

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

В селе Михалево в Воскресенском городском округе за 29 тысяч рублей в месяц можно снять одноэтажную постройку, 70 квадратных метров. Внутри бытовая техника, мебель, есть большая терраса, проведен интернет. Участок – 25 соток. Также есть сад и огород. В пешей доступности расположены яхт-клуб на берегу Москвы-реки и храм 18 века.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.