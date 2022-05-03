Движение остановлено из-за большого потока автомобилей в районе озера Рица в Абхазии

Из-за большого потока автомобилей в районе озера Рица в Абхазии остановлено движение. Все из-за наплыва туристов.

Очевидцы рассказали, что стоят на участке уже 20 минут, но так и не сдвинулись с места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

