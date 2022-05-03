Туристам предложили посетить Волгоград в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы туристам посоветовали отправиться в Волгоград, где можно подробнее узнать о Сталинградской битве, увидеть Мамаев курган и оценить величие монумента "Родина-мать зовет".

Корреспондент телеканала "Москва 24" Светлана Доброхотова рассказала, что еще можно посмотреть в регионе, а также во сколько туристу обойдется эта поездка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

