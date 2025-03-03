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03 марта, 12:30

Туризм

Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов

Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов

Экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды

Открытый парк на территории "Острова мечты" планируют запустить в Москве в 2026 году

Спрос на туры в период майских праздников вырос на 70%

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

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Около трети экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Москве

Власти Тайланда хотят ввести туристический налог

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Туристы предпочли столичные парки развлечений для семейного отдыха

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В 2024 году Москву посетили рекордные 26 миллионов туристов. Об этом сообщили в Агентстве городских новостей "Москва".

Прокуратура начала проверку информации о загрязнении Москвы-реки в районе Марьино.

Москвички чаще всего становятся мамами в возрасте 32–34 лет, рассказали в департаменте здравоохранения.

В Мытищах мужчина попал в больницу после дорожного конфликта со стрельбой.

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