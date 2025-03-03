Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В 2024 году Москву посетили рекордные 26 миллионов туристов. Об этом сообщили в Агентстве городских новостей "Москва".

Прокуратура начала проверку информации о загрязнении Москвы-реки в районе Марьино.

Москвички чаще всего становятся мамами в возрасте 32–34 лет, рассказали в департаменте здравоохранения.

В Мытищах мужчина попал в больницу после дорожного конфликта со стрельбой.