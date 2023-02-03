Туроператоры рассказали о популярных направлениях для отдыха в феврале

Россияне планировали заранее, как провести февральские праздники. Кроме популярных туров по стране, жители РФ выбирали для отдыха Турцию, а также Египет. Представители туристической сферы также рассказали, как изменилось количество рейсов в Китай.

Однако чем ближе даты отдыха, тем выше стоимость поездки. Например, поездка в Сочи на двоих с 23 по 26 февраля на данный момент обойдется в 65 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.