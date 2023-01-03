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10:30

Туризм

Москвичам рассказали о новогоднем путешествии в Сарапул

Москвичам рассказали о новогоднем путешествии в Сарапул

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Москвичам рассказали, как добраться до Ржева

Москвичам рассказали, куда съездить в новогодние каникулы

Гостей в новогодние каникулы ждут в одном из городов Удмуртии – Сарапуле. В рубрике "Тур де Русь" рассказали, как организовать путешествие..

Поехать можно на поезде. Получится настоящее зимнее путешествие продолжительностью в 16 часов. Билет обойдется почти в 3 тысячи рублей. На машине ехать на час дольше, а за топливо надо будет заплатить 5 тысяч. Достоянием города является местная древняя архитектура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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