Чем заняться в Сергиевом-Посаде в новогодние праздники

Тем, кто нагулялся по праздничной Москве, пора отправиться в небольшое путешествие. Корреспондент телеканала Москва 24 поехал в Сергиев-Посад, чтобы рассказать, как туда добраться, во сколько обойдется обед и экскурсии, и есть ли места в гостиницах.