Во сколько обойдется поездка в Сергиев-Посад

Тем, кто уже насладился праздничной Москвой, пора отправиться в небольшое путешествие. Корреспондент Москвы 24 поехал в Сергиев-Посад, чтобы рассказать, как туда добраться, во сколько обойдется обед и экскурсии, и есть ли места в гостиницах.