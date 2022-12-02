Москвичам рассказали, как добраться до Петрозаводска

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Туризм

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Петрозаводск можно на самолете за 2,5 часа. Билет стоит около 2,5 тысячи рублей. Почти 11 часов займет путь на поезде, однако это самый дешевый вариант – стоимость билетов начинается от 1,5 тысячи рублей. Примерно 12 часов придется потратить в пути на машине. Заплатить за бензин придется около 4,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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