Канада и Эквадор запретили въезд тем, кто недавно посещал Египет. А Казахстан вводит обязательное ПЦР-тестирование для пассажиров из Египта, независимо от того, есть ли у них прививка. При этом официальный Каир пока не подтвердил ни одного случая заражения новым штаммом ковида.

Тем временем на курортах отдыхает много россиян. Люди запланировали и поездки на новогодние каникулы. Не закроют ли Египет из-за угрозы заражения и надо ли уже сейчас сдавать тест сразу после возвращения оттуда – в эфире телеканала Москва 24.