В египетских аэропортах пассажиры ждут вылета часами

В египетских аэропортах пассажиры часами ожидают регистрацию на рейс. Кадры с происходящим они публикуют в социальных сетях.

Безопасно ли в самой стране? Как там соблюдаются антиковидные правила? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.