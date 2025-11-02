02 ноября, 09:45Туризм
Москва вошла в топ популярных направлений для новогоднего отдыха
Москва вновь вошла в число самых популярных направлений для новогоднего отдыха. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в столицу в праздничные дни вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.
Туристы активно бронируют отели, где стоимость номеров варьируется от 7 до 32 тысяч рублей за сутки. Как отмечают эксперты, большинство гостей предпочитают селиться в центральных районах города.
