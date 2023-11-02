Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Номера в столичных отелях в период длинных ноябрьских выходных забронированы на 70%. Как рассказали в комитете по туризму, наибольшей популярностью пользуются трех- и четырехзвездочные гостиницы.

Самыми востребованными датами заезда, которые выбрали почти две трети туристов, стали 3 и 4 ноября. В эти дни гостиницы забронированы в среднем на 82%.

Всего в столице открыто почти две тысячи отелей и других объектов размещения. Одновременно в них могут разместиться 374 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.