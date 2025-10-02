Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 12:15

Туризм

Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Аудиогиды запустили на маршрутах общественного транспорта в Москве

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы

Посольство Японии ввело неприемные дни для российских туристов

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы

"Это Москва. Туризм": музеи в театрах

Новые прямые авиарейсы запустят из России на курорты в Азии

Сотни российских туристов остались без запланированных путевок

Москвичи начали бронировать отели на Новый год

Загранпаспорт понадобится детям до 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию с 20 января 2026 года, сообщили в МВД.

Новые правила будут действовать независимо от того, едет ребенок с родителями или с сопровождающим. Дети, выехавшие до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по этому документу и после этой даты.

Детям постарше по-прежнему достаточно предъявить внутренний российский паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика