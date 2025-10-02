Загранпаспорт потребуется для поездок детей в Абхазию и Белоруссию с 20 января

Загранпаспорт понадобится детям до 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию с 20 января 2026 года, сообщили в МВД.

Новые правила будут действовать независимо от того, едет ребенок с родителями или с сопровождающим. Дети, выехавшие до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по этому документу и после этой даты.

Детям постарше по-прежнему достаточно предъявить внутренний российский паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.