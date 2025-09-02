Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 сентября

В Ассоциации туроператоров России ожидают рост турпотока в Китай после отмены виз. С 15 сентября россияне смогут посещать КНР без сложного оформления документов. За сутки интерес к билетам в Китай вырос в пять раз.

В Москве 3 сентября наступит бабье лето, сообщают синоптики. В столице воздух прогреется до 20 градусов. Такую погоду принесет скандинавский антициклон.

Больше сотни электробусов нового поколения вышли на маршруты в 2025 году. Они стали просторнее. Кроме того, появилось больше места для багажа и пассажиров. Всего в Москве курсируют уже около 2,5 тысяч машин этого экологичного транспорта.

