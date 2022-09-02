Более 2 млн туристов из России уже посетили Турцию в 2022 году

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Более двух миллионов туристов из России посетили Турцию в этом году, сообщает местное министерство туризма. Это самое популярное направление для зарубежного отдыха россиян. Совсем скоро начнется бархатный сезон.

Цены на неделю в середине сентября для двоих взрослых начинаются от 80 тысяч рублей, но это только с завтраками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.