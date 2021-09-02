В АТОР рассказали о количестве заранее забронированных туров

Москвичи перестали планировать свой отдых заранее. Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин рассказал, что количество забронированных туров пока крайне небольшое – от 5 до 10%.

"Например, до пандемии на этот период было забронировано уже 35% туров, а к октябрю было 60–70%. Сейчас таких цифр нет, но постепенно спрос восстанавливается, так как все больше стран открывают свои границы, и туристы планируют свои будущие путешествия", – отметил Горин.

Подробнее о том, как будут проходить каникулы и много ли желающих отдохнуть в бархатный сезон, – в эфире телеканала Москва 24.