Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон. Туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля. Об этом сообщили в Ростуризме.

Кроме того, программа туристического кешбэка будет работать в следующем году только на низкий сезон. То есть новогодние праздники, лето и сентябрь захватывать не будет.

Программа детского туристического кешбэка планировалась как однократная. И будут ли ее продлять, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.