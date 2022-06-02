В Сочи до конца года ожидают более 7 миллионов туристов. Более 4 миллионов из них готовы принять за лето. Об этом в свое телеграмм-канале написал мэр Алексей Копайгородский.

Сейчас это самое востребованное направление по России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.